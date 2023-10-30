نهاية مُستحقة لعصابة الشر في 15 مايو

يغتر الجُناة بجبروتهم غافلين عن حقيقة أن الله ذو القوة المتين مُطلع على أفعالهم ولا يرضى بها، ورفع الخالق حين شاء رداء الستر عنهم ليُواجهوا عاقبة ما فعلوا.

تربص الجُناة في قصتنا بالضحايا، واستصغرتهم أعينهم وظنوا أن الفتك بهم سيمر دون حساب، ولكن مطرقة العدالة اقتصت منهم بإرادةٍ من الله.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، قد قضت بحكمٍ بالسجن المُشدد 10 سنوات لمتهمٍ مُدان باستعراض القوة والتهديد بالعنف تجاه طفل في منطقة 15 مايو.

وشمل الحكم مُعاقبة المُتهم خالد.ع بالسجن 6 سنوات، ومُعاقبة المُتهم عبد الله.ع بالسجن 3 سنوات، ومُعاقبة المُتهم عمران.م بالسجن المُشدد 10 سنوات، ومُعاقبة المُتهم علي .ع بالسجن 3 سنوات، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

أمر الإحالة في حق المُتهمين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين خالد ع. وعبدالله .ع. وعمران م. و على.ع أنهم في يوم 26 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره استعرضوا القوة وآخرين مجهولين ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموه ضد المجنى عليهم / محمد أحمد يوسف عبد الواحد، أحمد يوسف عبد الواحد، و سلامة أحمد يوسف عبدالواحد مستخدمين في ذلك أدوات .

وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين والمجنى عليهما محمد أحمد يوسف عبد الواحد، سلامة أحمد يوسف عبد الواحد طفلين لم يتجاورة الثامنة عشر من عمرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية وجنحه اخرتين بأنهما في ذات الزمان والمكان ضربوا وآخرين مجهولين المجنى عليه الطفل / محمد أحمد يوسف عبد الواحد عمداً مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتلاً فاحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

بأن أعدوا لذلك ادوات وانهالوا عليه ضرباً والقى الثالت صوبه الحجارة التي أصابت راسه فأسقطته أرضاً مُحدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي حتى خارت قواه ولفظ أنفاس وفارق الحياة حال كون المجنى عليه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر كما هو بالتحقيقات.

كما ضربوا وآخرين مجهولين المجني عليهما أحمد يوسف عبد الواحد و سلامة أحمد يوسف عبد الواحد عمداً مع سبق الاصرار بأن أعدوا تلك أدوات وانهال عليهما الرابع وآخر مجهول ضربا فأحدث إصابتهما الموجودة في تقرير الطب الشرعي وذلك حاب تواجد المتهمين من الاول حتى الثالث على مسرح الجريمة للشد من ازرهم.

أقوال التحريات

وأفاد ضباط التحريات في التحقيقات بأن تحرياتهم السرية دلتهم لاعتزام المُتهمين وآخرين مجهولين التعدي على المجني عليهم فأعدوا لذلك أدواتٍ "عصي – حجارة" وانهالوا بها على الضحايا، وألقى أحدهم حجراً أصاب رأس المجني عليه الراحل مُحدثين إصابته التي أودت بحياته.