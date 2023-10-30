دماء على درب الرذيلة.. بائعة هوى تُدبر مكيدة خبيثة لكسب المال

دبرت سيدة في مُنتصف عقدها الرابع مكيدة خبيثة من أجل الإيقاع بضحاياها الذين جذبتهم للسير على درب الرذيلة فكان سقوطهم هو النهاية المُحتمة التي اختاروها بمحض إرادتهم.

مرت الأيام وأراد الله كشف مُخططات المُجرمة ذات الميول المُنحرفة، ولاتزال أعين المُحققين تُراقب عن كثب تفاصيل الذنوب التي أسالت دماً غزيراً دون أي مُبرر يقبله العقل.

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وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المُتهمة ريبيكا أوبورن- 33 سنة مُتهمة بالتقابل مع الرجال بهدف إغرائهم بعرض بضاعتها الآثمة، وبعد أن تتمكن منهم تقوم بتخديرهم لسرقة مُمتلكاتهم.

الجانية

الجانية تقر بجريمتها وتؤكد: أردت السطو على الأموال

وتمكن المُحققون من ربط الجانية بأربعة حالات في هذا الاتجاه امتزجت فيها حالات تعاطي جرعة مُخدرات زائدة مع وقائع سرقة حدثت بين يناير ويونيو.

وقالت الشرطة إنها لاتزال تُحقق في الوقائع ذات الصلة، وتؤمن بوجود المزيد من الضحايا، وأكدت جهات التحقيق والتحري أنهم يُركزون جهودهم على استكشاف نشاطات المُتهمة في الفترة بين ديسمبر 2022 وأغسطس 2023.

ونقل تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست إقرار المُتهمة التي اعترفت بوضع خليط من عقار الفانتانيل المُخدر في غليون خاص بأحد الضحايا.

وقالت المُتهمة في حديثها للمُحققين إنها كانت تعلم أن المجني عليه تلقى جرعة زائدة من المُخدر، ولكنها قررت أن تأخذ سيارته وبطاقة الإئتمان الخاصة به.

وستكشف الأيام المقبلة المزيد من الوقائع ذات الصلة بالمتهمة، وستكشف التحقيقات كيفية إتمام الجرائم بالتفصيل، وسيكون أمام المُتهمة فرصة الدفاع عن نفسها وشرح دوافعها الإجرامية للقيام بهذه الجرائم البشعة.

وسيكون ذوي الضحايا في انتظار مُواجهة الجانية بسوء ما فعلت من أجل معرفة حُكم القصاص لذويهم.