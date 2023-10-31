8 شركات عالمية لتوطين صناعة النقل في مصر وخطة باستثمارات 2 تريليون جنيه

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية وحيث تم الشراكة مع 8 شركات عالمية من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود) لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.



وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين للإعلان عن انطلاق فاعليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، في الفترة من 5 - 8 نوفمبر 2023، بمشاركة كبرى الشركات العالمية، والذي يقام تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسي تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر أن الوزارة أتمت وزارة النقل الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023 خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت رعاية وتشريف الرئيس السيسي.

وأوضح وزير النقل أن الدورة الخامسة للمعرض تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر" انطلاقاً من توجيهات الرئيس السيسي بالعمل علي توطين صناعات النقل السككي بمصر العربية.



وقال الوزير، إن المعرض حقق نجاحًا كبيرًا خلال الدورات السابقة مما كان دافعاً قويا لإتخاد قرار بإقامة المعرض سنوياً لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، حيث يعتبر المعرض كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل ، بالإضافة إلى حضور السادة وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.