المدن السياحية المصرية آمنة وبعيدة تمامًا عن أحداث المنطقة

اتحاد الغرف السياحية يرحب بالسائحين الوافدين إلى مصر ويطمئنهم

أكد الاتحاد المصرى للغرف السياحية على أن مصر ترحب بضيوفها من السائحين من شتى أنحاء العالم، مشيرا إلى أن كل المقاصد السياحية المصرية آمنة تماما وبمنأى عن الأحداث التى تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى للجنة تسيير أعمال الاتحاد الذى عقد أمس الاثنين برئاسة أحمد الوصيف.

وقد أشاد رئيس الاتحاد والأعضاء برسالة الطمأنة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار إلى وكالات السياحة والسفر بالخارج والتى تضمنت رسالة ترحيب وطمأنة واضحة للسائحين بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات الحية التى يعبر فيها السائحين المتواجدين حاليا بمصر عن استمتاعهم بالمنتج السياحى المصرى سواء كانوا من سائحى الترفيه المتواجدين فى المدن الساحلية أو مرتادى وجهات السياحة الأثرية والثقافية بمصر.

وكانت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط قد وجهت منذ عدة أيام رسالة طمأنة للسائحين الراغبين فى زيارة مصر إلى جانب عدد من الحوافز التى تستمر الوزارة

والهيئة فى تقديمها لوكالات السياحة والسفر ومنها البرامج المشتركة للتسويق وبرنامج تحفيز الطيران وغيرها.

وقد استعرض رئيس الاتحاد خلال الاجتماع الافتتاحات الجديدة التى قامت بها الوزارة مؤخرا لعدد من المتاحف التى تعرض بشكل احترافى وتقنى متميز آثار الحضارات المختلفة التى ازدهرت فى مصر وتضمنت قطعا أثرية تعرض لأول مرة مما يزيد من أهمية المقصد السياحى المصرى ويجعله فريدا من نوعه حيث يجمع بين المنتج السياحى الشاطئى الترفيهى والمنتج الثقافى التاريخى.

وقد تناول الاجتماع الحالة الراهنة وتأثيرها على الأعداد الوافدة، حيث قدم رئيس غرفة الفنادق تقريرا بنسب الاشغال الحالية بمختلف المقاصد السياحية والتى جاءت فى إطار المعدلات المتوقعة.