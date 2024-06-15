يوم عرفة.. صيغة التكبيرات وموعد التكبير المقيد

يوم عرفة أفضل أيام الدنيا ينتظره المسلمون كل عام، ويعلى تكبيرهم لعنان السماء ليس فقط من أكرمه الله تعالى بالحج، ولكن يكبر كل مسلم من كل بقاع الأرض.

وهناك التكبير المطلق والذي يردده المسلمون مع بداية ذو الحجة، أما التكبير المقيد فله موعد محدد فيبدأ بعد فجر يوم عرفة العظيم، حيث أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يشرع التكبير المُقَيَّدُ من بعد صلاة فجر يوم عرفة المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ إعلانًا بتعظيم الله، وإظهارًا لعبادته وشكره سُبحانه، قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}. (سورة البقرة).

وأضاف المركز أن التكبير المُطلقُ فهو ما ليس مقيّدًا بوقت محدد، وإنما هو جائز في أي وقت؛ وقد ورد أن سيّدنا عبدالله بن عمر، وأبو هريرة-رضي الله عنهما- كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما".

يوم عرفة.. صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وعن صيغة التكبيرات فهناك أشهرها التي يرددها الملايين وهي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.