كنيسة القديس جوارجيوس تستضيف أنشطة روحية

تستضيف كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، التابعة لإيبارشية مصر الجديدة للأقباط الأرثوذكس، فعاليات الأنشطة الروحية، الجمعة، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.



يترأس الفعاليات الآباء الكهنة بالكنيسة ومن المقرر أن تقام بمقر "مذبح الملاك" بالدور السادس بمني الخدمات، متضمنة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، يأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة الاسبوعية التي تقيم بها بالإيبارشيات المصرية بصورة منتظمة حتى تتمكن من ترسيخ مبادئ الكتاب المقدس في وجدان أبناء الكنيسة.



وتحرص الكتب التاريخية المسيحية عل حفظ التراث من الإندثارفتقوم بحفظ أدوار ومواقف لعدد من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد الذي أقامة الامبراطور ادريانوس ويدعى "فينوس".



وتشير المراجع عن هذه الذكرى إلى موقف الملكة هيلانة التي أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان بأنه الصليب المقدس.