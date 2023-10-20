"أديب جودة" بالقدس لـ"الوفد": "المطران والرهبان نجوا بأعجوبة من قصف كنيسة برفيريوس بغزة"

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أكد أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، وحامل الختم المقدس، على نجاة المطران والآباء الرهبان والراهبات من أضرار قصف كنيسة القديس برفيريوس بغزة، التابعة للروم الأرثوذكس، التي تعرضت أمس الخميس، للقصف من قوات الإحتلال الإسرائيلي دون إنذار مسبق رغم علمهم بوجود الكثير من المواطنين في المباني الخدمية والكنيسة جراء الأحداث الراهنة.

أضاف "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن مطران الروم الأرثوذكس وعدد من الآباء الرهبان تعرضوا لإصابات طفيفة أثناء مساعدتهم لإنقاذ الجرحى وإخراج الشهداء من تحت الركام ولايزالوا إلى الآن داخل موقع الكنيسة لمتابعة الأوضاع عن قرب.

أرسل أمين مقتاح كنيسة القيامة بالقدس، بعض المقاطع المصورة عن أوضاع أسر الضحاية والمصابيين والتي يشيب لها الرأس من شدة الآلام وقسوة الاعتداء على مبنى هو الأقدس وأحد أقدم الكنائس في العالم دون الاعتبار لحدود إنسانية ولا احترام أديان أو قانوني دولي في الحروب.

استطرد: "هناك العشرات من الشهداء والعشرات من الجرحي حتى الآن"، و لا يزال الوضع الطبي غير معلن حتى الآن ولكنه وضع كارثي"، كما أرسل حامل الختم المقدس قائمة أولى بأسماء الشهداء من غزة.