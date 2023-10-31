اليوم الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة طوخ من التاسعة صباحًا للثالثة عصرًا

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، انقطاع المياه اليوم الثلاثاء 31/10/2023، عن مدينة طوخ وتحديدًا شارع جلال حجاج من أول دوار العرجان مرورا بشارع مدرسة التحرير حتى شارع أحمد عبد العزيز بالشوارع الجانبية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف الجارية بمدينتي بنها وكفر شكر

في سياق مسبق تابعَ اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الرصف الجارية بمدينتي بنها وكفر شكر، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والحد من وقوع الحوادث بمختلف مُدن وأحياء المحافظة.

وبدأ المحافظ الجولة بمدينة بنها لمتابعة أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش، والذي يبلُغ طوله 650 مترًا وعرضه 18 مترًا بعد التوسعة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف، إذ تم تكسير الأسفلت المُتهالك وعمل توسعة وفرد تربة زلطية ثم فرد طبقة السن، وجاري الرش بمادة الـ mco، يليها الرصف بالطبقة الرابطة ثم السطحية والنهائية، وتم الانتهاء من التدبيش بجانب الطريق، كما ستتضمن الأعمال إنشاء جزيرة وسطى بطول الطريق وعرض ١م مع تزويدها بأعمدة إنارة ذات كابلات أرضية وزراعة أشجار بأنواع موحدة لتوحيد الرؤية البصرية.