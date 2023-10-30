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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أيتانا بونماتي تتوج بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2023

أيتانا بونماتي
أيتانا بونماتي

توجت الاسبانية أيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة للسيدات بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023 وذلك خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية المقام مساء اليوم الإثنين على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

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ونجحت أيتانا بونماتي في التتويج بجائزة الكرة الذهبية  بعدما قادت فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للسيدات ،كما توجت  أيتانا مع منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم للسيدات.

ويذكر أن أليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونه الإسباني حصدت لقب الكرة الذهبية خلال النسختين الماضيتين.
 

يُعقد حفل الكرة الذهبية سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.
 

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