إيرلينج هالاند يفوز بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في 2023

فاز النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم لعام 2022-2023 وذلك خلال حفل جائزة الكرة الذهبية المقام مساء اليوم الإثنين على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.



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وحصد هالاند جائزة جيرد مولر وذلك بعدما نجح في تسجيل أكبر عدد من الاهداف خلال الموسم المنقضي مع المان سيتي بواقع 52 هدفًا ليقودهم للتتويج بالدوري الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكروي بنادي برشلونة الحالي اول من توج جائزة جيرد مولر مستحدثة، في نسختها الأولى عام 2021.



يعقد حفل الكرة الذهبية سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.