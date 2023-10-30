مارتينيز يتوج بجائزة لاشين لأفضل حارس مرمى في العالم 2023

توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمي أستون فيلا بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى فى العالم 2023 وذلك خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، والذي أقيم مساء اليوم الإثنين على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

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وجاء تتويج إيمليانو مارتينيز بالجائزة بعد دوره الكبير في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم الأخيرة 2022.

وتفوق مارتينيز 8 مرشحين وهم : ياسين بونو " الهلال السعودي " ، تيبو كورتوا " ريال مدريد" ، مايك ماينان "ميلان " ، تير شتيجن " برشلونة" ، إيدرسون " مانشستر سيتي " ، أندريه أونانا " مانشستر يونايتد " ، آرون رامسديل " أرسنال " ، دومينيك ليفاكوفيتش " فناربخشة " ، برايس سامبا "لانس الفرنسي" .

ويذكر أن البلجيكى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد توج بالجائزة فى النسخة الماضية عام 2022.





