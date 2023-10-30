الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مارتينيز يتوج بجائزة لاشين لأفضل حارس مرمى في العالم 2023

إيمليانو مارتينيز
إيمليانو مارتينيز

توج  الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمي أستون فيلا بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى فى العالم 2023 وذلك خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، والذي أقيم مساء اليوم الإثنين على مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

إقرأ أيضًا..

txt

مارتينيز خلال حفل الكرة الذهبية: أعتذر للأشخاص الذين يعيشون في عصر ميسي

txt

البالون دور 2023..ميسي يصل لـ حفل الكرة الذهبية رفقة أسرته

وجاء تتويج إيمليانو مارتينيز بالجائزة بعد دوره الكبير في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم الأخيرة 2022.

وتفوق مارتينيز 8 مرشحين وهم : ياسين بونو " الهلال السعودي " ، تيبو كورتوا " ريال مدريد" ، مايك ماينان "ميلان " ، تير شتيجن " برشلونة" ، إيدرسون " مانشستر سيتي " ، أندريه أونانا " مانشستر يونايتد " ، آرون رامسديل " أرسنال " ، دومينيك ليفاكوفيتش " فناربخشة " ، برايس سامبا "لانس الفرنسي" .

ويذكر أن البلجيكى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد توج بالجائزة  فى النسخة الماضية عام 2022.


 

مواد متعلقة

فينيسيوس يتوج بجائزة سقراط " الإنسانية "في حفل الكرة الذهبية 2023

حفل الكرة الذهبية .. بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لعام 2023

البالون دور 2023..ميسي يصل لـ حفل الكرة الذهبية رفقة أسرته

اتحاد الكرة يعلق على مركز محمد صلاح في الكرة الذهبية

بث مباشر حفل جائزة الكرة الذهبية

محمد صلاح يحصل على المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية وبونو في الـ 13
الجريدة الورقية