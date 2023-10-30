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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حفل الكرة الذهبية .. بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لعام 2023

بيلينجهام
بيلينجهام

حصد الإنجليزي جود بيلينجهام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم 2023 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب ناشئ في العالم.

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وقدم بيلينجهام أداءً استثنائياً مع ريال مدريد هذا الموسم، وذلك عقب انضمامه لصفوف الملكي الصيف الماضي قدمًا من بوروسيا دورتموند ، حيث شارك معه خلال الموسم الحالي في 13 مباراة سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 3 أخرين.

تفوق بيلينجهام على كلًا من: "بيدري " برشلونة " ، أليخاندرو بالدي" برشلونة " ، إدواردو كامافينجا " ريال مدريد "، راسموس هويلوند " مانشستر يونايتد "، تشافي سيمونز " لايبزيج " ، جافي" برشلونة " ، جمال موسيالا ":بايرن ميونخ " ، أنطونيو سيلفا " بنفيكا "، إيلي واهي " لانس الفرنسي "".
 

والجدير بالذكر أن حفل الكرة الذهبية يعقد سنويًا ويُنظم بواسطة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ويجمع بين نجوم كرة القدم ومحبيها من مختلف أنحاء العالم لتكريم الأفضل والأبرز في هذه الرياضة الشهيرة.

 

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