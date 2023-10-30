الكرة الذهبية.. بيلينجهام نجم ريال مدريد في المركز الـ 18 بترتيب البالون دور

أعلنت مجلة فرانس فوتبول المسئولة عن حفل الكرة الذهبية عن ترتيب الفائزين في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 الحدث الذى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

حفل الكرة الذهبية

وتواجد جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني في المركز الـ 18 بترتيب الكرة الذهبية لعام 2023.

جود بيلينجهام

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.