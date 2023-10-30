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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدًا.. الحكم في استئناف المُدانين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

تُصدر محكمة جنح مستأنف المقطم، غدًا الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المُقدم من المُتهمين المُدانين بالنصف على الفنان صبري عبدالمنعم.

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وفي وقتٍ سابق، أصدرت محكمة جنح المقطم حُكمها بحبس 9 مُتهمين لمدة عامين في واقعة النصب على الفنان بمبلغ مليون و900 ألف جنيه. 

وخلال التحقيقات، صرح الفنان صبري عبد المنعم، بأن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع. 

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن. ع" و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

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