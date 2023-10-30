تخفف الألم.. أفضل 4 أطعمة صحية يجب على مرضى جرثومة المعدة تناولها

يوصي الأطباء مرضى جرثومة المعدة بضرورة الامتناع عن تناول بعض الأطعمة تجنبًا لآلام المعدة أو تطور الحالة الصحية للأسوأ، والتي من بينها الأطعمة الحارة على سبيل المثال.

أطعمة مفيدة لمرضى جرثومة المعدة:

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، هناك بعض الأطعمة المفيدة التي يجب تناولها خلال فترة الإصابة مثل الزبادى والشوفان والتفاح نظرًا لأنها تخفف من حدة ألم المعدة، وفيما يلي نستعرض أبرز الأطعمة التي يوصي الأطباء مرضى جرثومة المعدة بتناولها..

أطعمة مفيدة لمرضى جرثومة المعدة

​1- الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك:

مثل الزبادي والمخلل الملفوف والكومبوتشا التي تحتوي على بكتيريا البروبيوتيك الجيدة، حيث تساعد تلك الأطعمة في علاج القرحة عن طريق مكافحة عدوى الملوية البوابية أو عن طريق مساعدة أدوية الجرثومة على العمل بشكل أفضل.

2- الأطعمة الغنية بالألياف:

مثل التفاح والكمثرى ودقيق الشوفان وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي قد تقلل من كمية الحمض في المعدة وتخفف الانتفاخ والألم، وبالتالي تقي من القرحة.

3- البطاطا الحلوة:

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ الذى يقلص قرح المعدة وقد تلعب أيضًا دورًا في الوقاية من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على جرعة جيدة من فيتامين أ (السبانخ والجزر والشمام وكبد البقر).

4- الفلفل الأحمر:

من أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين سي، فهو يحمي من القرحة بعدة طرق، حيث يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح، ويمكنك الحصول على الفيتامين من الحمضيات والفراولة والكيوي والقرنبيط أيضًا.