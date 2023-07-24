جرثومة المعدة.. مرض خطير يصيب الأمعاء أشهر أعراضه

جرثومة المعدة مرض يصيب الإنسان بعدة طرق منها الأطعمة مجهولة المصدر واستخدام الأواني غير النظيفة وهي بكتيريا لولبية الشكل تعيش في جدران بطانة المعدة وتتكاثر معها مسببة أمراضًا مثل قرحة المعدة.

جرثومة المعدة هي بكتيريا لولبية الشكل تعيش وتتكاثر على جدار المعدة ، وهي سبب للعديد من أمراض المعدة (بما في ذلك القرحة)، لأن وجود البكتيريا من أسباب القرحة، والعكس صحيح، وما لم يتم علاجها يبقى الشخص مصابًا ولا يتعافى دون علاج .

أسباب انتشار جرثومة المعدة

ينتقل إلى الإنسان من خلال الطعام غير النظيف

الماء والأواني

ملامسة لعاب الشخص المصاب

شارك الأواني مع الآخرين

العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بالمرض

عدم وجود مياه نظيفة ومعقمة

العيش مع شخص لديه جرثومة

العيش في الدول النامية والمزدحمة

علامات تدل على إصابتك بجرثومة المعدة

إذا كنت تعاني من بكتيريا في المعدة ، فقد تشعر بألم خفيف أو حرقة في معدتك ، وقد تأتي وتختفي وعندما تكون معدتك فارغة (على سبيل المثال ، بين الوجبات أو في منتصف الليل) ، قد تشعر بالمزيد ، والذي قد يستمر عدة مرات ، وفي غضون دقائق أو ساعات ، ستشعر بتحسن بعد تناول أو شرب الحليب أو المضادات الحيوية وتشمل الأعراض الأخرى لبكتيريا المعدة ما يلي:

الغازات الزائدة في المعدة

الشعور بالانتفاخ

الشعور بالغثيان أو القيء

حرقة في المعدة

الإصابة بالحمى

فقدان الشهية الكلي أو فقدان الشهية الجزئي

فقدان الوزن بدون سبب واضح

تجد صعوبة في البلع

حدوث فقر الدم

وجود دم في البراز

العثور على صعوبة ومشاكل في التنفس

الشعور بالتعب والإرهاق من دون سبب

الشعور بألم حاد وحاد في المعدة

بشرة فاتحة اللون

التجشؤ المتكرر خارج عن المألوف