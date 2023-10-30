الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال منتصف التعاملات، اليوم الإثنين 30 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2585 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن:

 

أسعار الذهب

 

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2585 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2942 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2697 جنيهات.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2207 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1716 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1471 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1113 جنيهات، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20600 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2007 دولارًا للأوقية. 

 

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الذهب العالمي يسطع كملاذ آمن ويتماسك فوق 2000 دولار

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ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 30-10-2023

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية 

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.86  ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.96 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 179.15  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,433.25 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.75  ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 627.02 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.10 ريال سعودي.

 

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