ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 30-10-2023

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 أكتوبر2023، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر اليوم 2585 جنيها للجرام، في حين يستقر سعر الذهب في البورصة العالمية عند 2006 دولارات.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2953 جنيها.

عيار 21 يسجل 2585 جنيها.

عيار 18 يسجل 2216 جنيها.

الجنيه الذهب 20680 جنيها.

تسجيل شركات بيع الذهب في مصلحة الدمغة

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2023 بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وأكد القرار بأن يتضمن طلب التسجيل صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول.

وألزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات كما منح القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

وشهدت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية ارتفاعا على المستوى العالمى بالتزامن مع أحداث غزة، حيث يرتبط أسعار الذهب بالسعر العالمى وقوة العرض والطلب على الشراء، كما أن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم فى عدم تذبذب الأسعار.

التغير في الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأونصة.