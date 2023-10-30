الذهب العالمي يسطع كملاذ آمن ويتماسك فوق 2000 دولار

شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الإثنين 30 أكتوبر2023، فوق مستوى الألفي دولار، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة في وقت مبكر الاثنين، وسط استمرار حالة التصعيد.

وتترقب أطراف السوق الآن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأربعاء المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سعر الفائدة دون تغيير وأن ينصب التركيز على تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن التضخم سيظل سيلاحق الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إذ قال 75 بالمئة من 200 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن الخطر الرئيسي هو أن يكون التضخم أعلى من من توقعاتهم، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل أيضا أعلى لفترة أطول.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة الأعلى تقوض شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

التغير في الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2013 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1124.48 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2953 جنيها.

عيار 21 يسجل 2585 جنيها.

عيار 18 يسجل 2216 جنيها.

الجنيه الذهب 20680 جنيها.

تسجيل شركات بيع الذهب في مصلحة الدمغة

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 149 لسنة 2023 بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى ممارسة الأعمال التجارية أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وأكد القرار بأن يتضمن طلب التسجيل صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول.