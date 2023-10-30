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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

المشروبات الغازية تهدد حياة الأطفال بمرض قاتل.. أطباء يحذرون

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية على الأطفال

أوصت دراسة علمية حديثة بضرورة تقليل استهلاك المشروبات الغازية بهدف مكافحة زيادة الوزن والسمنة لدى المراهقين.

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5 أطعمة لا ينبغي إعطاؤها للأطفال.. المشروبات الغازية أبرزها

أضرار المشروبات الغازية على الأطفال والمراهقين

ووفقًا لما ذكره موقع only my health، تسببت المشروبات الغازية في زيادة عدد الأطفال والمراهقين والبالغين الذين يعانون من السمنة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن 340 مليون مراهق و39 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعانون من السمنة.

أضرار المشروبات الغازية على الأطفال

ويتزايد هذا العدد كل يوم، لدرجة أنه بحلول عام 2025، سيعاني 167 مليون بالغ وطفل من زيادة الوزن أو السمنة، فبناءً على النتائج التي توصلت إليها، مقابل كل زيادة بنسبة 10% في معدلات استهلاك المشروبات الغازية اليومية بين الطلاب المراهقين، ارتفعت معدلات السمنة بنسبة 3.7%.

 ويؤدي تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، إلى زيادة تناول الطعام، مما يعزز زيادة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل المشروبات الغازية من الشبع وتؤدي إلى تعويض غير كامل للطاقة في الوجبات اللاحقة بعد تناول السعرات الحرارية السائلة.

أضرار المشروبات الغازية على الأطفال

 في الوقت نفسه، أفادت دراسة أخرى إن المشروبات الغازية تسبب الإدمان لأنها توصل السكريات بسرعة إلى نظامنا، على غرار الأدوية التي تؤثر على الدماغ بسرعة، وبالتالي قد يؤدي هذا الإدمان إلى الإفراط في تناول المشروبات الغازية، ومنها إلى زيادة الوزن.

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