5 أطعمة لا ينبغي إعطاؤها للأطفال.. المشروبات الغازية أبرزها

يلاحظ الأطباء أن البالغين غالبًا ما يشترون هذه المنتجات ويعطونها للأطفال أنفسهم، ويحث الخبراء الآباء على عدم استخدام رقائق البطاطس أو المشروبات الغازية أو النقانق أو الحلويات الجاهزة لتشجيع أطفالهم وإطعامهم.

رقائق البطاطس

الوجبات الخفيفة المقرمشة التي تُباع في المتاجر تستهدف الأطفال في المقام الأول - فالأزمة تساعد في تكوين إدمان على المنتج وفي الوقت نفسه، تتميز رقائق البطاطس والمقرمشات وغيرها من "رقائق البطاطس" بمحتوى عالٍ للغاية من الملح والمكونات الكيميائية مثل المنكهات ومحسنات النكهة والدهون المتحولة والغلوتامات أحادية الصوديوم، ويحث الأطباء الآباء على عدم إعطاء أطفالهم مثل هذا الطعام.

المشروبات الغازية

غالبًا ما يستخدم الكبار "الحلويات" المختلفة لمكافأة الأطفال على السلوك الجيد ومن بينها المشروبات الغازية وفي الوقت نفسه، يرتبط استهلاكها بطبيعتها بالسمنة لدى الأطفال، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالسرطان لاحظ الخبراء وتحتوي المشروبات الغازية المختلفة على أصباغ ونكهات وخلاصات صناعية تتراكم في جسم الطفل وتستنزف البنكرياس والأعضاء الهضمية مما يساهم في تطور أمراضهم.

السجق

يتم شراء النقانق والنقانق لتوفير الوقت - ويعد تحضير شطيرة النقانق لوجبة إفطار الطفل أسهل طريقة، ولكن عواقب الاستهلاك المستمر للحوم المصنعة على شكل نقانق يتم تقييمها من قبل خبراء طبيين على أنها كارثية ويذكر الخبراء أن منظمة الصحة العالمية أدرجت النقانق والنقانق في قائمة المنتجات ذات التأثيرات المسببة للسرطان.

الحلويات الجاهزة

تحتوي منتجات الحلويات المنتجة صناعيًا هذه الأيام على كميات كبيرة جدًا من الدهون المتحولة والسكر عند تناولها، يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد على الفور، مما يدفع الجسم إلى إطلاق الكثير من الأنسولين دفعة واحدة وعندما يحدث هذا في كثير من الأحيان، تتوقف الخلايا عن الاستجابة للأنسولين عند المستويات الطبيعية والصحية، ويبدأ مرض السكري في التطور وبالإضافة إلى ذلك فإن كثرة المنكهات الصناعية في الحلويات الصناعية تؤدي إلى اختلالات هرمونية وزيادة الوزن عند الأطفال.

ينصح الأطباء بتعليم الأطفال منذ سن مبكرة أنواع الحلوى الطبيعية - الحلاوة الطحينية والمربى محلية الصنع والفصيلة الخبازية والفواكه المجففة والمكسرات.

مربى البرتقال

تحتوي المنتجات على شكل حلوى متعددة الألوان، وكذلك مربى البرتقال في كثير من الأحيان (إذا لم تكن طبيعية)، على الأصباغ والنكهات والمواد الحافظة والمكونات الكيميائية الأخرى الزائدة ووفقا للأطباء، فإن هذه المواد تضعف مناعة الأطفال، وتعطل عمل البنكرياس، كما أنها تثير الحساسية المختلفة.