موسم الرياض 2023| أسعار تذاكر مسرحية "تطبق الشروط والاحكام"

يستقبل موسم الرياض 2023 في فعالياته الجديدة لنسخته الرابعة العرض المسرحي “تطبق الشروط والأحكام"، ضمن قائمة عروضه المسرحية التي سيمتع بها روّاده خلال الفترة القادمة.

أسعار تذاكر مسرحية “تُطبق الشروط والأحكام” وطريقة الحجز

سوف تعرض مسرحية “تطبق الشروط والاحكام” في الـ 10 من نوفمبر القادم، ، من بطولة أكرم حسني، منهم: أسيل عمران، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إسماعيل فرغلي.

تباينت أسعار التذاكر بين “80 - 110- 280 - 320- 450 -650 - 800 وحتى 1350 ريال سعودي”، ويتم شراؤها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

قصة مسرحية تطبق الشروط والاحكام

تدور احداث مسرحية “تطبق الشروط والاحكام” حول طباخ يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وبالفعل يتقدم لخطبتها لكن وادها يملي عليه عدد من الشروط والاختبارات عليه اجتيازها ليربح بقلب ابنته.

مسرحية تطبق الشروط والاحكام

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023

وكان قد أعلن آل الشيخ أعلن رسميا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام ، أهلاً بكم في موسم الرياض".

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عدد كبيرمن المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم "كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم.

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

فعاليات موسم الرياض 2023

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إليكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدث آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد اللمرة الاولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.