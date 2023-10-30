النائب أيمن محسب: الدولة المصرية تعمل بجدية للحيلولة دون توسّع دائرة الصراع إقليميا

أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن مصر قادرة على لعب دور الوساطة من أجل تهدئة الأوضاع العسكرية داخل قطاع غزة، ووقف التصعيد العسكرى الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، والذي أدي إلى سقوط 10 ألاف شهيد وأكثر من 18 ألف مصاب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تلقي اتصال من نظيره الأمريكي، جو بايدن، لمناقشة مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.

وقال "محسب"، أن الموقف المصري معلوم منذ اليوم الأول من إندلاع الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على سكان قطاع غزة، فمصر من أول الدول التي دعت إلى وقف القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 23 يوما، والإلتزام بهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، في محاولة لتخفيف حجم المعاناة التى يواجهونها بعد تدهور الأوضاع المعيشية بما ينذر بكارثة إنسانية داخل القطاع المحاصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تقف وبقوة في جميع المحافل الدولية للتصدى إلى سياسات العقاب الجماعي والتهجير التى تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، حفاظا على القضية الفلسطينية وحلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التى حارب من أجلها الأجيال المتعاقبة منذ 1948 وحتى الآن، لافتا إلى أن انتقال الفلسطينيين إلى سيناء سيكون ذريعة للمساس بالأمن القومي المصري وسيادة الدولة على أراضيها.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة، في ظل إصرار الجانب الإسرائيلي على وضع بعض العراقيل التى تجعل وتيرة تدفق المساعدات بطيئة ولا تناسب حجم الاحتياجات الإنسانية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تلعب دور مهم في ملف المحتجزين.