خطوات وطريقة الحصول على شهادة ميلاد ساقطي القيد.. يتساءل الكثير من المواطنين عن إجراءات الحصول على شهادة ميلاد لساقطي القيد وهم من لم تسجّل اسمائهم في سجل المواليد ويعد تسجيلهم أمر مهم لإثبات حقوق العديد المواطنين وعدم ضياعها بمختلف نواحي الحياة، لعدم ثبوتهم رسميا أمام الدولة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات وطريقة الحصول على شهادة ميلاد ساقطي القيد.

المستندات المطلوبة

صورة شخصية لساقط القيد.

مستندات تؤكد صحة محل الميلاد أو السكن.

ما يثبت صحة أسماء الوالدين.

ما يثبت قيام العلاقة الزوجية بين الوالدين.



طريقة الحصول على شهادة ميلاد ساقطي القيد

حضور صاحب القيد شخصيا، أو من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أصحاب الشأن.

شراء النموذج المخصص لساقطي القيد، نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.

إحضار وثيقة زواج الوالدين واقرار منهم، أو شهادة ميلاد أحد الأخوة الأشقاء وإقرار منه.

بعد استيفاء كافة البيانات يتم تقديم الطلب للموظف المختص.

بيانات نموذج ساقط القيد

البيانات الشخصية الخاصة بساقط القيد.

بيانات الوالدين.

تصديق الجهة الإدارية بالنسبة للعاملين، وطلبة الجامعة.

نتيجة الكشف بمعرفة الجهة الطبية.

بيانات إثبات معرفة الطبيب المختص بقيد الواقعة بعد إجراء التحريات.