سويلم يبحث مع وزير المياه والبيئة بأوغندا تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين

على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه .

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة و وزارتي المياه بصفة خاصة .

وأكد الدكتور سويلم أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع وزير المياه الاوغندي فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط البلدين .

وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة ، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في ٥ مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية .

وأكد على أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق ، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية .

وزير الري خلال لقائه وزير المياه والبيئة بأوغندا

وزير الري خلال لقائه وزير المياه والبيئة بأوغندا

وزير الري خلال لقائه وزير المياه والبيئة بأوغندا

وزير الري خلال لقائه وزير المياه والبيئة بأوغندا

وزير الري خلال لقائه وزير المياه والبيئة بأوغندا