ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار أوتيس إلى 39 وفاة و36 مفقودًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار أوتيس الذي ضرب المكسيك قبل أيام قليلة إلى 43 قتيلا و36 مفقودا، وذلك مع استمرار جهود البحث والإغاثة بمنطقة أكابولكو الواقعة على الساحل الغربي للبلاد.

وذكرت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن الإعصار تسبب في سقوط الأشجار واللافتات المعدنية وغمر الطرق بالمياه بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي في بعض المناطق وإلحاق الضرر بمئات المنازل والمباني.

وكان الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور قد دعا القوات المسلحة في وقت سابق إلى إقامة نقاط تفتيش لتجنب عمليات السطو.

وضرب الإعصار أوتيس المكسيك يوم الأربعاء الماضي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 ميلا في الساعة.

يذكر أن المكسيك الواقعة بين المحيط الهادئ وخليج المكسيك، تتعرض لعواصف عاتية عديدة خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من مايو وحتى نوفمبر..والكثير من هذه الأعاصير تكون مدمرة، لكن الدمار الذي تتسبب به يعتمد على نقطة دخول الإعصار إلى اليابسة.