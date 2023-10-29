الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد ضحايا إعصار أوتيس في المكسيك إلى 39 حالة وفاة

إعصار أوتيس
إعصار أوتيس

أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار أوتيس المدمر، الذي وصل قبل أيام إلى مدينة أكابولكو الساحلية جنوب غربي البلاد إلى 39 وفاة، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

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ووصل الإعصار أوتيس إلى اليابسة يوم الأربعاء الماضي، مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 266 كيلومترًا في الساعة، وتسبب في إغراق المدينة، واقتلاع أسقف المنازل والمتاجر والفنادق، وغمر المركبات بالماء وقطع الاتصالات، بالإضافة إلى إغلاق الطرق والمسارات الجوية.

 

وأشارت الحكومة المكسيكية إلى أن أكثر من 220 ألف منزل و80% من قطاع الفنادق تضررت، ونحو 513 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء، فيما تقدر تكلفة الدمار الذي خلفه الإعصار بمليارات الدولارات.

 

وتضرب الأعاصير المكسيك كل عام، على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.

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