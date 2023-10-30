الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا والصين تبحثان سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين

 

بحثت الولايات المتحدة والصين، سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار بشكل متزايد والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية مع روسيا والتقارير الأخيرة حول إعادة مواطنين كوريين شماليين كانوا مقيمين في الصين، إلى بلادهم.

txt

أمريكا تُناشد الصين بالضغط على إيران لإنهاء الحرب في غزة

txt

البيت الأبيض يكشف كواليس اجتماع بايدن مع وزير خارجية الصين

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ـ في بيان عبر موقعها الإلكتروني ـ أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم، أكد خلال مؤتمر عبر الفيديو، مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينج، أن عمليات نقل الأسلحة الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية إلى روسيا تهدد بتقويض منع الانتشار العالمي، وانتهاك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي أيدتها روسيا نفسها. 

 

وشدد على التزام الولايات المتحدة بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وبالدبلوماسية مع كوريا الشمالية، معبرا عن تطلع واشنطن إلى استمرار التواصل بشأن قضايا بيونج يانج على جميع المستويات.

 

كما شدد الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية على ضرورة وفاء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها والتنفيذ الكامل لنظام عقوبات الأمم المتحدة.

 

الجريدة الورقية