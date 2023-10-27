البيت الأبيض يكشف كواليس اجتماع بايدن مع وزير خارجية الصين

أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أن على واشنطن وبكين إدارة المُنافسة في العلاقة بشكل مسؤول والمحافظة على خطوط الاتصال مفتوحة، فضلاً عن عمل الدولتين سويًا من أجل مواجهة التحديات العالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في أعقاب الاجتماع الذي عقده بايدن مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وقال البيان: "أكد الرئيس أن كلا من الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إدارة المنافسة في العلاقة بشكل مسؤول والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة. وشدّد على أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة التحديات العالمية."

وقبل أيام، أعلن الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم التنافس مع الصين "على جميع الجبهات"، لكنها لا تسعى للصراع معها.

وأشار في مؤتمر صحفي مع نظيره الأسترالي: "نعتزم التنافس مع الصين على كل الجبهات، لكننا لا نسعى للصراع معها".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت مسبقا أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن زيارة الوزير الصيني إلى واشنطن هذا الأسبوع من أجل إجراء مباحثات تتناول سبل "إدارة" التوترات بين البلدين، والتمهيد على الأرجح لزيارة يحتمل أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة قبل نهاية العام.

بايدن يُوجّه بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا إطلاق النار في "مين" الأمريكية

وجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وكل المباني الحكومية بعد حادثة إطلاق النار في ولاية "مين" التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 22 شخصًا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس.