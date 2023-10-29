وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للحكومة التركية والهلال الأحمر التركي على لتقديم شاحنات مساعدات من خلال الهلال الأحمر المصري لقطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة واستمرار التعاون والتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره التركي والاستفادة من الخبرة التركية في إنشاء مناطق لوجيستية لحوكمة وتخزين والحفاظ على صلاحية مستلزمات الإغاثة الإنسانية والطبية.

تقديم الدعم ومستلزمات الإغاثة الاجتماعية والطبية للشعب الفلسطيني

وأكدت نيفين القباج أنها ناقشت مع الجانب التركي قضية تهم العالم أجمع وكافة الجهات التي تعمل على إرساء قواعد الإنسانية، وهي تقديم الدعم ومستلزمات الإغاثة الاجتماعية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حالياً لممارسات تنتهك حقوق المدنيين والفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن كثيرًا من القنوات الإعلامية والإعلام الاجتماعي يصدر صورة غير حقيقية لما يحدث في أرض الواقع.



جاء ذلك خلال استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري السيد أوكاي ماميش محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركي AFAD ، والدكتورة فاطمة ماريج رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي، والسفير صالح موطلو شن، سفير دولة تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لهم.

القباج توجه الشكر للحكومة التركية لتقديم شاحنات مساعدات لقطاع غزة

القباج توجه الشكر للحكومة التركية لتقديم شاحنات مساعدات لقطاع غزة

القباج توجه الشكر للحكومة التركية لتقديم شاحنات مساعدات لقطاع غزة

القباج توجه الشكر للحكومة التركية لتقديم شاحنات مساعدات لقطاع غزة