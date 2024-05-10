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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عاجل.. مبابي يرحل عن باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن فريقه باريس سان جيرمان، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية خلال الساعات القليلة الماضية.

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وكان باريس سان جيرمان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما خسر في مباراتي الذهاب والإياب بهدفين نظيفين بمجموع المباراتين.
وكشفت تقارير صحفية عن توقيع مبابي على عقود انتقاله لريال مدريد الإسباني خلال شهر مارس الماضي.
وأكدت أن اللاعب وقع على عقود انضمام للملكي الإسباني خلال الفترة التي حددتها الفيفا للسماح له بالتوقيع للنادي الذي يرغب في تمثيله.

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