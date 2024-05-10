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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير دولة الكويت يصدر قررا بحل مجلس الأمة

أمير دولة الكويت
أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، قرارا بحل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وأعلن أمير الكويت في خطاب وجه إلى الشعب قائلا: "بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف"، مندداً بتصرفات "تخالف القواعد الدستورية في البلاد".

وأضاف في بيانه: البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير.

واكد: واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله. سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد، مشددا أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة،  مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

ولفت الشيخ مشعل الصباح إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.

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