وزير الري يؤكد على دور الشباب لتعزيز البحث العلمي وخدمة قضايا المياه

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الإعتماد على البحث العلمي فى مجال إدارة المياه، وذلك خلال افتتاح جلسة "الذكاء فى ادارة الموارد المائية" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار الوزير، إلى الدور المركز الهام فى تعزيز البحث العلمي فى مجال المياه من خلال المعاهد ال ١٢ التابعة للمركز والتى تتميز بتخصصاتها المختلفة التى تشمل مختلف محاور البحث العلمي فى مجال المياه .

كما اثنى سيادته على مجهودات السيدة الاستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث .

واكد سيادته على دور الشباب فى تعزيز البحث العلمي وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التى تخدم قضايا المياه وتساهم فى مواجهة تحديات المياه فى مصر .

وعقب ذلك .. قام الدكتور هانى سويلم والدكتورة رشا الخولى بتكريم عدد من شباب الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة فى مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية ، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية الهامة التى تخدم قضايا المياه .