بلحاج يقود هجوم الجونة أمام فاركو في الدوري المصري
أعلن علاء عبدالعال المدير الفني للجونة التشكيل الأساسي لمواجهة فاركو عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.
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موعد مباراة فاركو والجونة:-
ومن المقرر أن يبدا لقاء فاركو والجونة اليوم السبت في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، و الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.
تشكيل الجونة الرسمي لمباراة فاركو..
حراسة المرمى: أحمد مسعود
في خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود
في خط الوسط: عبد الله عبادي – محمد الدغيمي – عبد الفتاح شتا - أيمن موكا
في خط الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي.
ويحتل الفريق الكروي بنادي فاركوالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.