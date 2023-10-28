السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الجونة يبحث عن انتصاره الأول أمام فاركو اليوم بالدوري الممتاز

فاركو والجونة
فاركو والجونة

يلتقي فريق فاركو أمام نظيره الجونة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

txt

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

txt

إنبي يهزم الزمالك بثنائية مثيرة في الدوري المصري

فاركو والجونة

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي فاركو تحت القيادة الفنية لـ خالد جلال مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد هزيمة الإسماعيلي بهدف نظيف.

 وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال مدرب الفريق، فى تخطى عقبة النتائج الغير مرصية منذ انطلاق بطولة الدوري العام المصري، وتحقيق الانتصار الأول له في البطولة الموسم الحالى.

ويخوض فريق فاركو لقاء اليوم محتلا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط،  فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.

الجريدة الورقية