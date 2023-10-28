الجونة يبحث عن انتصاره الأول أمام فاركو اليوم بالدوري الممتاز

يلتقي فريق فاركو أمام نظيره الجونة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

فاركو والجونة

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي فاركو تحت القيادة الفنية لـ خالد جلال مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد هزيمة الإسماعيلي بهدف نظيف.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال مدرب الفريق، فى تخطى عقبة النتائج الغير مرصية منذ انطلاق بطولة الدوري العام المصري، وتحقيق الانتصار الأول له في البطولة الموسم الحالى.

ويخوض فريق فاركو لقاء اليوم محتلا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.