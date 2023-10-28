عاجل
أول تعليق من السيسي على سقوط طائرات مسيرة داخل الأراضي المصرية (شاهد) السيسي: مصر تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية (شاهد) السيسي للمصريين: "محدش يقدر يمس مصر" (شاهد) مقبرة للسيارات المحترقة وإصابة العشرات.. تفاصيل حادث طريق الإسكندرية الصحراوى | صور
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مبارة الجونة وفاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو أمام نظيره الجونة، عصر اليوم، فى المباراة التى جمعت الفريقين، بالجولة الخامسة التى تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري.

 

txt

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

txt

رابطة الأندية تعلن هدف القندوسي الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري

 

موعد مباراة الجونة وفاركو في الدوري المصري 

ويخوض فريق فاركو مباراة أمام نظيره الجونة، فى تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بالجولة الخامسة التى تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة فاركو والجونة في الدوري المصري 

وتذاع مباراة  فاركو و الجونة، عصر اليوم، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي فاركو لقاء اليوم محتلا المركز الثالث عشر في ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط،  فيما يأتي نظيره الجونة في المركز السادس عشر برصيد نقطتين بالبطولة.

الجريدة الورقية