ندوة ثقافية حول دور المنظمات في الحياة السياسية بمركز شباب النجمة والحمران

نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب أبوتشت، ندوة ثقافية عن دور المنظمات في الحياة السياسية، وذلك ضمن خطة التثقيف السياسي وضمن خطة النشاط بالمركز خلال الفترة الثانية للفئة طلائع وشباب.

وأكد مصطفى أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على المشاركة في الانتخابات القادمة ودعم القيادة السياسية.

وصرح محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب على أن وزارة الشباب لا تألوا جهدا وذلك من خلال برلمان الطلائع والورش التي تنظمها الوزارة وممارسة كل وسائل أدوات الرقابة.

وأشار أنور محمد مدير عام إدارة شباب أبوتشت، على أهمية هذه الندوات في رفع الوعي الثقافي السياسي وطرق الأبواب الشرعية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالإدارة على أهمية المشاركة ودور الشباب في خدمة وطنهم وتمثيلهم في جميع قطاعات الدولة.

وحث جرجس محاضر الندوة الطلائع والشباب على دورهم الوطني تجاه بلدهم وما يحاك من مخططات وأجندات لهدم الدولة المصرية للنيل من مؤسساتها.

وقالت غاده أبو الوفا مديرة مركز شباب النجمة والحمران، أن هذه الندوة تأتى ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة طلائع وشباب وتم تنفيذ الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفى أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، وأنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.