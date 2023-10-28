ماكدونالدز تتورط في الصراع بين غزة والاحتلال

وجدت شركة ماكدونالدز نفسها في قلب الجدل في الشرق الأوسط، حيث تدعم العديد من فروعها في المنطقة الأطراف المتعارضة في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن أحد فروع ماكدونالدز المملوكة لشركة ألونيال المحدودة أنه سيتبرع بوجبات مجانية للجنود الإسرائيليين في أعقاب هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر ضد إسرائيل.

وفي وقت قصير، نأت شركات ألونيال في تركيا ومصر والأردن ولبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى بنفسها عن الإجراء الإسرائيلي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.



وأعلنت شركة ماكدونالدز الكويتية في بيان صدر يوم 14 أكتوبر أنه "لا يمكن اعتبار أي قرار أحادي الجانب اتخذه أحد أصحاب امتياز ماكدونالدز بمثابة إجراء عالمي، ما فعله مشغل ماكدونالدز في إسرائيل كان مثالا على هذا العمل الفردي؛ ولم يكن قرارا عالميا ولم تتم الموافقة عليه من قبل أي من المشغلين المحليين الآخرين، وخاصة أولئك في منطقتنا".

وقالت الشركة في البيان نفسه إن شركة المعوشرجي للتموين التي تدير فرع ماكدونالدز في الكويت تبرعت بمبلغ 250 ألف دولار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي للمساعدة في جهود الإغاثة في غزة. وذكرت الصحيفة أن شركات الامتياز في قطر وعمان وتركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والأردن تبرعت أيضًا بأموال لجهود الإغاثة في غزة.



بدأت الدعوات لمقاطعة ماكدونالدز تنتشر عبر الإنترنت في مصر، مما دفع عمرو أديب إلى حث مشاهديه في 14 أكتوبر على عدم الاحتجاج على الامتياز المصري المحلي، المملوك محليًا ويعمل به آلاف المصريين.

وفي إسرائيل، في هذه الأثناء، يحاول فرع ماكدونالدز المحلي، الذي تديره شركة ألونيال المحدودة، مواجهة القصص الإخبارية الكاذبة حول تبرعه بوجبات الطعام لسكان غزة.

قالت السلسلة في منشور بتاريخ 19 أكتوبر على موقع X إنها ستقاضي أي شخص ينشر مثل هذه الشائعات، وأنها تبرعت بأكثر من 100 ألف وجبة للقوات والمستشفيات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.