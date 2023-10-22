ماكدونالدز أمريكا يستفز مشاعر العرب بعلم إسرائيل.. فيديو

ردت مطاعم ماكدونالدز في أمريكا على حملة المقاطعة التي شنتها الدول العربية، بتوزيع الوجبات في أكياس مطبوع عليها خطوط زرقاء وبيضاء تشبه علم الكيان الصهيوني.

وفي مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سيدة داخل أحد فروع ماكدونالدز في أمريكا، وهي تتحدث مع موظف داخل المطعم وتستفسر عن سبب طباعة الأكياس الخاصة بالوجبات لتشبه علم إسرائيل، معربة عن استيائها لدعمهم الواضح للكيان المحتل رغم المجازر والقصف المستمر الذي يستهدف الأطفال.

وشنت حملة مقاطعة في مصر وعدد من الدول العربية للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، بعد مجزرة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، إلا أن شركة ماكدونالدز في مصر أعربت عن تعاطفها الإنساني مع أحوال الأسر الفلسطينية المتضررين، وتبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه مصري للمشاركة في مبادرات الإغاثة تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عنهم، فضلا عن ماكدونالدز تركيا، الذي أعلن تبرعه بمبلغ مليون دولار لصالح أهالي غزة النكوبين، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.