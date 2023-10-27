ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لهزيمة من نظيره إنبي بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري العام المصري لهذا الموسم، في المباراة التي أقيمت على ملعب عثمان أحمد عثمان.



بينما استطاع بيراميدز تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي 3/2، ضمن نفس الجولة من بطولة الدوري، والتي شهدها ستاد برج العرب.

ترتيب الدوري العام المصري

يحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري العام المصري برصيد 13 نقاط، بعدما لعب 5 مباريات، فيما يأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، عقب خوضه 4 مباريات، بينما يحل المصري البورسعيدي في المركز الثالث ب 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات.

4_ الزمالك، 8 نقاط، 5 مباريات.

5- زد 8 نقاط من 4 مباريات.

6- إنبي 7 نقاط من 5 مباريات.

7- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.

8- الأهلي 6 نقاط من 2 مباريات.

9- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.

10- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات.

11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.

12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.

13- فاركو 4 نقاط من 4 مباريات.

14- الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات.

15- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.

16- الجونة نقطتين من 3 مباريات.

17- المقاولون العرب نقطتين من 4 مباريات.

18- البنك الأهلي بدون نقاط من 4 مباريات

تفاصيل مباراة الزمالك وإنبي

نجح لاعبي إنبي في الاستفادة من الاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة والدفاع القوي، بعدما سجلوا هدفين في شباك محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، وأضاعوا عدد من الفرص المؤكدة للتهديف خلال المباراة.

فيما لم يستطع لاعبي الزمالك في الاستفادة من الاستحواذ الكامل على الكرة، حيث ظهرت أخطاء دفاعية أدت لتسجيل إنبي لهدفين خلال مواجهة اليوم.

الزمالك وزد.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الزمالك بنظيره زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز في السابعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لهذا الموسم.

تُذاع مباراة الزمالك أمام زد عبر قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث بطولة الدوري المصري لهذا الموسم والمواسم المقبلة.