"قولوا لولادكو".. عزيز الشافعي يتضامن مع القضية الفلسطينية

تضامنًا مع القضية الفلسطينية، طرح الملحن عزيز الشافعي، أغنية جديد بعنوان "قولوا لولادكو"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية قولوا لولادكو، من كلمات وآلحان وغناء عزيز الشافعي ، توزيع وميكس احمد وجيه، صولو ناي ممدوح سرور، كورال الأطفال د. محمد عبد الستار.

كلمات قولوا لولادكو لـ عزيز الشافعي

وتقول كلمات أغنية "قولوا لولادكو":

قولوا لولادكو في كل مكان

قولوا لولادكو كمان وكمان

العدوان الإسرائيلي على الأرض العربية باطل

العدوان الإسرائيلي قتل الأطفال الشجعان

يارب يارب رجع حق المظلومين

يارب يارب خفف وجع المجروحين

يارب يارب انصر فلسطين ".

الشافعي

عزيز الشافعي: معنديش حاجه تاني اقدر اعملها

ونشر عزيز الشافعي مقطع من أغنية قولوا لولادكو، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقًا:" معنديش حاجه تاني اقدر اعملها .. بطلب بس منكم تحكوا الحكايه من أولها لأولادكم.. عشان القضيه دي متضيعش و حق الناس دي ما يروحش مع الزمن ".

عزيز الشافعي

آخر أغاني عزيز الشافعي

كان عزيز الشافعي، طرح آخيرًا أغنية "ولاد الناس" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلماته وألحاله، توزيع وسام عبد المنعم، فوتوجرافر شريف مختار، انتاج لامب ستوديوز التابعه لشركة أوريجنالتي فور ميديا برودكشن، توزيع رقمي شركة قنوات .

تقول كلمات أغنية ولاد الناس:" شوفنا الجدعان

وشوفنا الصاحب الخوان

وعرفنا ولاد الناس

وعرفنا بشر رخاص

شوفنا الإنسان إزاي

على أخوه الإنسان بيدوس

ناس علتهم فلوس

لكن واطية النفوس

لفينا أمصار

وتعبنا كتير

وأهو ده إللى صار

الأحلام كتار

بس الأيام قصار

وتضيق علينا الدنيا في ثانية

وتفضل واسعة الدار

درنا في مدار غدار

عيني عالزمن لو دار

أبويا دبرني يا أبويا

ياما شوفت وحوش

ووشوش کدابة مدهونة بویة

اتباعنا ببلاش

یا نفوس دمار

یا ضمیر مجاش

والله ما تسواش

الدنيا دي متستأمنهاش

خسرنا الرهان

وقع الحصان إللي كان رهوان

اتکاترم عليه

ماسكين سكاكين تبرق ف عينيه ".