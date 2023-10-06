عمرو دياب يطرح "المعنويات مرتفعة" بلمسات عزيز الشافعي .. قريبًا

يختتم الهضبة عمرو دياب، صيف 2023 بأغنية جديدة تحت عنوان “المعنويات مرتفعة”، ومقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة عبر منصات الموسيقى الشهيرة.

أغنية المعنويات مرتفعة من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

عمرو دياب

حفل عمرو دياب في الأردن

وكان عمرو دياب، أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء يوم الجمعة الماضية 29 سبتمبر الماضي، وذلك بمدينة العقبة بالأردن، وقدم مجموعة من أغانيه القديمة بجانب أغانيه الحديثة .

آخر أعمال الهضبة عمرو دياب

كان عمرو دياب، طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "والله ابدًا" عبر منصات الموسيقى والإستماع الشهيرة، وحققت إنتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي.

وتقول كلماتها:" والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا ".