جرعة مخدرات زائدة.. التحريات تكشف ملابسات العثور على جثمان بعين شمس

قال مصدر أمني، إن التحريات الأولية بشأن واقعة العثور على جثمان في منطقة عين شمس، توصلت إلى أن المتوفى تناول جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته ،وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس، مفاده العثور على جثمان شخص في دائرة القسم وسط ظروف غامضة، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الواقعة ،وتم العثور على الجثة لشخص .

الوفاة نتيجة تعاطي المتوفي جرعة زائدة من مادة مخدرة

وبإجراء التحريات والمعاينة الأولية دلت، أن الوفاة نتيجة تعاطي المتوفي جرعة زائدة من مادة مخدرة وعدم وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة وتشريحه وإعداد تقرير وافٍ بأسباب وملابسات الوفاة.