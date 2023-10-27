عاجل
مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود(فيديو) السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف بغزة والحفاظ على حياة المدنيين اشتباكات عنيفة بقطاع غزة.. وحماس: سيرى العالم آثار الملحمة البطولية
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر مباراة توتنهام وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

يترقب عشاق الكرة العالمية والإنجليزية، مباراة توتنهام  مع نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

سجل المواجهات بين كريستال بالاس و توتنهام في الدوري الأنجليزي

txt

تشكيل توتنهام المتوقع لـ مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

txt

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

txt

نجم توتنهام: سون لاعب من الطراز العالمي



يهدف توتنهام إلى مواصلة تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز على كريستال بالاس لحصد الثلاث نقاط، وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي الذي يبتعد عنه بقطتين.

فاز توتنهام على فولهام بهدفين نظيفين، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما خسر كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، وعليه يسعى النادي اللندني إلى تعويض خسارته المدوية.

يأتي كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فيما يعتلي توتنهام صدارة البريميرليج بـ 23 نقطة.
 

تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة كريستال بالاس:

فيكاريو في حراسة المرمى
في الدفاع: أودوجي، ميكي فان دي فين، كريستيان روميرو، بيدرو بورو 
في الوسط: جيمس ماديسون، بيسوما، بابي ماتار سار
في الهجوم: ريتشاليسون، هيونج مين سون، كولوفيسكي
 

تشكيل كريستال بالاس المتوقع لمباراة توتنهام :

في حراسة المرمى: سام جونستون
في الدفاع: جويل ورد، خواكيم أندريسين مارك جيوهي، ماتشيل
في الوسط: شيخ دوكوريه، جيفيرسون ليرما، ويل هيوز
في الهجوم: جوردن إيو، فيليبي ماتيتا، إدوراد.
 

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس:

تنطلق مباراة توتنهام وكريستال بالاس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

 

 

مواد متعلقة

سجل المواجهات بين كريستال بالاس و توتنهام في الدوري الأنجليزي

تشكيل توتنهام المتوقع لـ مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

نجم توتنهام: سون لاعب من الطراز العالمي

رغم الصدارة والفوز..مدرب توتنهام مستاء لهذ السبب

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة فولهام.. سون يقود الهجوم

توتنهام في صدام شرس أمام فولهام اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

توتنهام يتربع على عرش البريميرليج في شهر سبتمبر
الجريدة الورقية