تشكيل توتنهام المتوقع لـ مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يلتقي توتنهام مع نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.







يسعى توتنهام إلى مواصلة تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز على كريستال بالاس لحصد الثلاث نقاط، وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي الذي يبتعد عنه بقطتين.



أنتصر توتنهام على فولهام بهدفين نظيفين، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما خسر كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، وعليه يسعى النادي اللندني إلى تعويض خسارته المدوية.



يأتي كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فيما يعتلي توتنهام صدارة البريميرليج بـ 23 نقطة.



تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة كريستال بالاس:



فيكاريو في حراسة المرمى

في الدفاع: أودوجي، ميكي فان دي فين، كريستيان روميرو، بيدرو بورو

في الوسط: جيمس ماديسون، بيسوما، بابي ماتار سار

في الهجوم: ريتشاليسون، هيونج مين سون، كولوفيسكي



تشكيل كريستال بالاس المتوقع لمباراة توتنهام :



في حراسة المرمى: سام جونستون

في الدفاع: جويل ورد، خواكيم أندريسين مارك جيوهي، ماتشيل

في الوسط: شيخ دوكوريه، جيفيرسون ليرما، ويل هيوز

في الهجوم: جوردن إيو، فيليبي ماتيتا، إدوراد.



موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس:



تنطلق مباراة توتنهام وكريستال بالاس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

