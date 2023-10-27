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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

يستعد توتنهام لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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يهدف توتنهام إلى مواصلة تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز على كريستال بالاس لحصد الثلاث نقاط، وتوسيع الفارق عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي الذي يبتعد عنه بقطتين.

وكان توتنهام فاز على فولهام بهدفين نظيفين، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما خسر كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، وعليه يسعى النادي اللندني إلى تعويض خسارته المدوية.

يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، فيما يعتلي توتنهام صدارة البريميرليج بـ 23 نقطة.
 

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس:



تبدأ مباراة توتنهام وكريستال بالاس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 

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