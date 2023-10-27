سجل المواجهات بين كريستال بالاس و توتنهام في الدوري الأنجليزي

في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة تفتتح الجولة العاشرة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز حيث يستضيف نادي كريستال بالاس على ملعبه سيلهوريست بارك متصدر البطولة توتنهام في مباراة تعد ببداية مثيرة لهذه الجولة .

كريستال بالاس صاحب الملعب والجمهور يدخل المباراة ورصيده ١٢ نقطة من مبارياته التسعة الاولى يحتل بها المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري وخسر مباراته الأخيرة امام نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة على ملعب سانت جيمس بارك لتتوقف سلسلة الاهزيمة لكريستال بالاس عند ثلاث مباريات فقط .

اما توتنهام والذي يعيش فترة ذهبية مع بداية الموسم الحالي فهو الفريق الذي لم يتذوق طعم الخسارة ويتصدر المسابقة برصيد ٢٣ نقطة بسبع انتصارات وتعادلين يأمل في تحقيق فوز جديد يحافظ به على القمة امام مطارديه السيتي وليفربول و الارسنال .

توتنهام حقق الفوز في اخر مبارياته في الدوري الانجليزي بالفوز على فولهام بهدفين مقابل لاشىء ويحاول استمرار سجله الرائع خارج ملعبه حيث لم يتلقى اي هزيمة منذ ١٢ مايو الماضي منذ خسارته امام أستون فيلا على ملعب فيلابارك.

سجل المواجهات بين كريستال بالاس و توتنهام

التقي كريستال بالاس مع توتنهام اجمالا في ٤٨ مباراة فاز كريستال بالاس في ٩ مباريات وتعادل الفريقين في ١٢ مباراة بينما حقق السبيرز الفوز في ٢٧ مباراة وسجل كريستال بالاس ٣٧ هدف بينما سكن مرماه ٧٣ هدف من مهاجمي توتنهام .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب كريستال بالاس فقد بلغت ٢٤ مباراة فاز اصحاب الملعب في ٥ مباريات وتعادلا في ست مباريات وحقق توتنهام الفوز في ١٣ مباراة وسجل كريستال بالاس ١٣ هدف بينما سجل توتنهام ٢٥ هدف .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين كريستال بالاس و توتنهام

٢٧ يناير ٢٠١٩ كريستال بالاس - توتنهام: ٢ / ٠

٣ ابريل ٢٠١٩ توتنهام - كريستال بالاس: ٢ / ٠

١٤ سبتمبر ٢٠١٩ توتنهام - كريستال بالاس : ٤ / ٠

٢٦ يوليو ٢٠٢٠ كريستال بالاس - توتنهام : ١ / ١

١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ كريستال بالاس - توتنهام : ١ / ١

٧ مارس ٢٠٢١ توتنهام - كريستال بالاس : ٤ / ١

١١ سبتمبر ٢٠٢١ كريستال بالاس - توتنهام : ٣ / ٠

٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ توتنهام - كريستال بالاس : ٣ / ٠

٤ يناير ٢٠٢٣ كريستال بالاس - توتنهام : ٠ / ٤

٦ مايو ٢٠٢٣ توتنهام - كريستال بالاس : ١ / ٠