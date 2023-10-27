وكيل صحة القليوبية يتفقد وحدة طب الأسرة بطحوريا مركز شبين القناطر

قام الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة، بعمل زيارة مرورية للوحدة الصحية بطحوريا التابعة لمركز شبين القناطر.

رافق أثناء المرور د. فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة عبير العزامي مدير الإدارة الصحية بشبين القناطر..

واستهل الزيارة بالاطمئنان علي مولد الكهرباء وتوافر الوقود الكافي للاستخدام في حال انقطاع التيار الكهربي، كما تأكد السيد وكيل الوزارة بنفسه أن العاملين بالوحدة مدربين على كيفية استخدامه..

ثم تفقد غرفة الملفات، وتأكد من عملية استخراج الملفات وتفعيل حركة الملف، وأكد سيادته على إنشاء ملفات جديدة للمترددين الذين ليس لديهم ملفات داخل الوحدة.

كما تلاحظ انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة بتنظيم الأسرة داخل الوحدة، وبناء عليه كلف الدكتور حمودة الجزار؛ الطبيبة مديرة الوحدة، ومديرة الإدارة الصحية بضرورة تنشيط دور الرائدات الريفيات والمثقفات بتكثيف الندوات التثقيفية للمنتفعات وعمل توعية بفوائد استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي..

كما تلاحظ انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة بعيادة الأسنان؛ وتم التأكيد على ضرورة رفع مؤشرات الأداء وزيادة نسبة العلاج التحفظي بالأسنان.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة تزويد الوحدة بجهاز أوتوكلاف للتعقيم..

وتفقد أيضاً غرفة الطوارئ وأكد على تدريب التمريض على أعمال الطوارئ، وحالات الصدمة التحسسية، وانعاش القلب الرئوي، كما أكد أيضاً على العاملين بالطوارئ بالتفرغ التام لأعمال الاستقبال والطوارئ.



وتأكد السيد وكيل الوزارة أيضاً من توافر الأدوية والمستلزمات.

وتابع سير العمل داخل مكتب الصحة من عملية تسجيل للمواليد والوفيات.

كما تأكد من انتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية داخل الوحدة..

وفي نهاية الزيارة أكد االدكتور حمودة الجزار علي، مدير الإدارة الصحية بشبين القناطر بالمتابعة المستمرة وتلافي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور..