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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري.. والقناة الناقلة

الزمالك وإنبي
الزمالك وإنبي

 يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًَا على نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري:

 تنطلق صافرة بدء أحداث مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري:

 تذاع أحداث مباراة الزمالك وإنبي في الجولة  الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل حصري عبر قناة «أون تايم سبورت 1»، وذلك بتعليق حاتم بطيشة.

حكم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري:

 يتولى تحكيم مباراة الزمالك وإنبي الحكم الدولي محمد عادل، ويعاونه  كل من يوسف البساطي، مساعد أول، ومحمد فاروق مساعد ثانٍ، فيما سيكون محمد الغازي حكمًا رابعًا.

على الجانب الآخر يتولى تقنية حكم الفيديو «VAR» كل من وائل فرحان وسمير جمال.

 يحتل الفريق الكروي بنادي الزملك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط جمعها من التعادل في أول جولتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب، ثم الفوز على البنك الأهلي وسموحة، على الجانب الآخر بينما بأتي إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

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