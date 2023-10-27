الزمالك يبحث عن الانتصار الأول على إنبي منذ 730 يومًا

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز، ويواجه اليوم فريق إنبي، حيث يجد الفارس الأبيض صعوبة في تحقيق الانتصار، مما يدفعه لتقديم مستوى مضاعف لخطف النقاط الثلاث.

الزمالك يواجه صعوبة أمام إنبي:

يمتلك نادي إنبي أفضلية على الفارس الأبيض في المواجهات الأربعة الأخيرة، بمختلف المسابقات المحلية، والثلاث الأخيرة على التوالي من مسابقة الدوري، ونجح الفريق البترولي في تحقيق الفوز مرتين على الزمالك أولاهما 2-0 في عام 2022، والانتصار الثاني في شهر مارس الماضي بالجولة 21 من مسابقة الدوري للموسم الماضي، وانتهت 2-0 للفريق البترولي.

تخلل المواجهتان تعادل بهدف لكل فريق، كان ضمن حسابات الجولة الرابعة من الموسم الماضي، ويعود آخر انتصار للزمالك على إنبي لتاريخ 26 أكتوبر من عام 2021، أي أكثر من عامين بالتمام والكمال، ومنذ 731 يومًا لم يحقق الفارس الأبيض الفوز على إنبي.

الفوز الأخير للزمالك على حساب إنبي كان الانتصار الرابع على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية للفارس الأبيض على الفريق البترولي بعد 11 انتصارًا متتاليًا حققه الأبيض على منافسه خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010.

مباراة الزمالك وإنبي، اليوم، تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023 - 2024.